Москва, , 13:10 — REGNUM Законопроект, расширяющий круг уполномоченных совершать нотариальные действия да границей, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Предлагается наделить МИД России и Минюст России полномочием издавать инструкцию, регламентирующую вопросы осуществления нотариальной деятельности в российских консульских загранучреждениях.

Учитывая, что нотариальные действия совершаются не только должностными лицами российских консульских учреждений, но также и уполномоченными на то сотрудниками консульских отделов посольств, представляется необходимым внести соответствующие изменения в законодательство, отмечают в правительстве.

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