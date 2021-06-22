Будапешт, , 13:14 — REGNUM Представители венгерского национального меньшинства, проживающие в украинском Закарпатье, должны иметь право использовать родной язык во всех сферах, включая государственное управление. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 июня во время дебатов в ПАСЕ.

По его словам, вопрос прав меньшинств остаётся ключевым для Венгрии, поэтому «должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении».

Позже, общаясь с журналистами, политик уточнил, что имел в виду, прежде всего, венгров, живущих в Закарпатье.

«Мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент принял решения против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления…», — добавил Сийярто.

Он призвал власти Украины проконсультироваться с представителями меньшинств и вернуть им права, которых меньшинства были лишены в результате внесения изменений в украинское законодательство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венгрии раскритиковал работу украинского сайта «Миротворец», из-за работы которого многие представители национальных меньшинств, живущие на Украине, подвергаются опасности.

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