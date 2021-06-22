Минск, , 13:09 — REGNUM По итогам предварительного расследования государственный обвинитель запросил 15 лет колонии усиленного режима для бывшего председателя правления белорусского «Белгазпромбанка» и экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. По мнению прокурора Сергея Гиргеля, узник СИЗО КГБ в период своей банковской деятельности получил взятки в особо крупном размере (ст.430 УК Белоруссии) и участвовал в легализации средств, полученных преступным путем (ст. 235 УК).

Виктор Бабарико покинул пост председателя правления «Белгазпромбанка» в мае 2020 года, заявив о намерении участвовать в президентских выборах. Центризбирком зарегистрировал его инициативную группу, которая собрала необходимое количество подписей за выдвижение Бабарико кандидатом в президенты. Однако глава ЦИК Лидия Ермошина отказалась регистрировать Бабарико кандидатом в президенты, сославшись на некое письмо из госструктуры, в котором говорилось о подозрениях экс-банкира в преступной деятельности.

Виктор Бабарико был арестован в июне 2020 года по пути в Центризбирком с собранными подписями. Тогда же был арестован его сын и руководитель избирательного штаба Эдуард Бабарико. Оба помещены в СИЗО КГБ. Предъявленные им обвинения отец и сын Бабарико не признали. Белорусские и международные правозащитные организации считают их политзаключёнными.

Процесс над Виктором Бабарико начался 17 февраля. Проходящие по делу предприниматели согласились с предъявленными им обвинениями и дали показания на экс-банкира, который во время президентской кампании 2020 года считался основным конкурентом Александра Лукашенко.