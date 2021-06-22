Москва, , 13:07 — REGNUM Народ Узбекистана внёс вклад в Победу, заявил 22 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.

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«Это наша общая история. Братский народ Узбекистана внёс весомый вклад в победу над фашизмом. Сотни тысяч узбекистанцев проявили бесстрашие, мужество и героизм, многие не вернулись с поля боя, как и россияне», — сказал Мишустин.

Он предложил «почтить память всех, кто доблестно сражался на фронтах», а также «отдать дань уважения людям», завоевавшим Победу ценой собственной жизни. Глава правительства РФ объявил минуту молчания.