Таллин, , 13:05 — REGNUM В этом году национальный праздник Эстонии День победы 23 июня приходится на среду, то есть на рабочий день. Поэтому, как сообщила Raadio 4 юрист-консультант отдела превенции Инспекции труда Яана Силва, 22 июня — сокращённый рабочий день.

Это происходит потому, что по Закону о трудовом договоре работодатель обязан сократить на три часа день, предшествующий Дню Победы 23 июня.

Важно знать, что данная обязанность применяется только в случае, если работник действительно работает в этот день. Сокращение рабочего дня в канун праздника происходит, несмотря на его продолжительность.

Если рабочий порядок не позволяет работодателю сократить рабочий день, например, если речь идет о работе в гостинице или больнице, то работодатель может продлить рабочее время работника, но лишь при условии, что работник с этим согласен.

Принудительно заставить работать работодатель не может и не имеет права, отметила Яана Сильва.