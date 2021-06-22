Москва, , 13:08 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не намерен контактировать с руководством Саудовской Аравии в преддверии министерской встречи стран ОПЕК+, так как в этом нет необходимости. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 22 июня журналистам.

Он отметил, что в постоянном контакте с Эр-Риядом находится вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий это направление. Его контакты постоянны и весьма конструктивны.

«И сейчас пока нет необходимости в диалоге на высшем уровне, в каком-то оперативном», — пояснил представитель Кремля.

Следующая встреча всех стран, входящих в ОПЕК+, запланирована 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Новак заявил, что в мае Россия улучшила исполнение своих обязательств в рамках сделки ОПЕК+ по сравнению с апрелем.

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