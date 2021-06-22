Чебоксары, 22 июня, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 22 июня, открылась межрегиональная научно-практическая конференция, посвящённая строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Это первое в истории республики научное событие, посвящённое возведению рубежей обороны во время Великой Отечественной войны. Данный период войны долгое время оставался засекреченным и малоизученным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Участники научно-практической конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «День памяти и скорби: 80 лет с начала Великой Отечественной — все новости»

Подготовка к конференции «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья» началась год назад Чувашским государственным институтом гуманитарных наук. Учёные-историки впервые столь масштабно взялись за данную тему, анализируя и собирая документы, в том числе рассекреченные в архивах Чувашии в 2020 году.

Итоги годовой работы представлены 22 июня, в День памяти и скорби, на научно-практической конференции, а статьи и исследования вошли в книгу, посвящённую строителям оборонительных рубежей. Дата проведения перекликается с началом строительства оборонительных рубежей в Чувашии: в этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны и 80 лет со дня начала мобилизации жителей на Сурский рубеж.

Пленарную конференцию открыла вице-премьер — министр образования Алла Салаева, которая является председателем оргкомитета по подготовке и проведению в Чувашии Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Глава минкультуры Светлана Каликова рассказала про издание пяти книг, посвящённых строительству оборонительных рубежей, и театрально-концертных постановках.

С приветственным словом обратился директор Чувашского государственного института гуманитарных наук Петр Краснов, который поблагодарил ИА REGNUM и главного редактора агентства Модеста Колерова за внимание к этой теме. Алла Салаева вручила Петру Краснову ведомственную награду.

ИА REGNUM Ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев и директор Чувашского государственного института гуманитарных наук Петр Краснов

На пленарной конференции было отмечено, что на строительство Сурского и Казанского рубежей должны были мобилизовать 182 тыс. человек, но по факту было меньше, потому что всех бойцов (так называли строителей) нужно было обеспечить кровом и питанием. По данным архивов, из 85 тыс. человек, которые ежедневно копали окопы (в иные дни — до 110 тыс. человек), 15 тыс. бойцов перевыполняли план, в том числе 9 тыс. давали двойную норму.

По данным архивистов, с рапортом о выполнении задания по строительству рубежей (в октябре 1942 года) история не завершилась: из-за весенних разливов Суры дважды (в 1942 и 1943 годах) мобилизовали на восстановление окопов и доведения линии обороны до боеспособного состояния. Сурский и Казанский оборонительные рубежи считались действующими до 1944 года. После окончания войны часть оборудования и материалов была использована для восстановления народного хозяйства.

Конференция продлится до вечера. В настоящее время начались секционные дискуссии, которые проходят на базе Государственного архива современной истории Чувашии, Государственного исторического архива Чувашии и института гуманитарных наук. Всего предусмотрены четыре секции с приглашением учёных из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Удмуртии, Марий Эл, Башкирии, Татарии, Забайкальского края, а также Ульяновской, Пензенской, Нижегородской и Свердловской областей.