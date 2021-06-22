Москва, , 13:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аун Хлайном, находящимся с визитом в Москве. Об этом 22 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никаких встреч по линии президента не планируется», — сказал он в ответ на вопрос о возможности проведения такой встречи.

Также представитель Кремля посоветовал обратиться в российское Минобороны по вопросу о наполнении визита главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы.

Отметим, 21 июня с главой военных властей Мьянмы встретился секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Стороны обсудили взаимодействия двух стран в сфере борьбы с терроризмом, проблемы региональной безопасности, а также темы, которые связаны с недопустимостью вмешательства иностранных государств во внутренние дела Мьянмы.