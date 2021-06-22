Луганск, , 12:58 — REGNUM Из офиса президента Украины поступают преступные приказы об убийстве мирных жителей Донбасса. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник 22 июня во время митинга, посвящённого 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

«Сегодня фашистское логово находится не в Рейхстаге, а в офисе президента Украины в городе Киеве. Именно оттуда следуют преступные указы расстреливать и убивать мирное население Донбасса», — сказал он.

Пасечник отметил, что история циклична, а значит рано или поздно над Киевом, как «рассадником фашизма» будет развиваться знамя победы.

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Напомним, ранее боевики ВСУ обстреляли из гранатомётов группу, которая прибыла к линии соприкосновения для эвакуации тел погибших защитников ДНР.

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