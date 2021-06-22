Луганск, 22 июня 2021, 12:58 — REGNUM Из офиса президента Украины поступают преступные приказы об убийстве мирных жителей Донбасса. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник 22 июня во время митинга, посвящённого 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Пасечник отметил, что история циклична, а значит рано или поздно над Киевом, как «рассадником фашизма» будет развиваться знамя победы.
Следите за развитием событий в трансляции: «День памяти и скорби: 80 лет с начала Великой Отечественной — все новости»
Напомним, ранее боевики ВСУ обстреляли из гранатомётов группу, которая прибыла к линии соприкосновения для эвакуации тел погибших защитников ДНР.
Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ обстреляли эвакуационную группу в ДНР