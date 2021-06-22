Таллин, , 12:53 — REGNUM Избрание главы государства в Эстонии слишком сильно зависят от предпочтений политиков и партий, поэтому следует пересмотреть нынешнюю систему выборов.

Об этом спикер национального парламента Рийгикогу, председатель крупнейшей Центристской партии Юри Ратас заявил в интервью Maaleht.

«В этом году выборы президента в еще большей мере будут связаны с решением политиков, чем пять лет назад, поскольку количество самоуправлений стало меньше», — отметил Ратас.

Ратас напомнил, что его партия выступает за прямые общенародные выборы президента, однако не все политические силы поддерживают это, а для утверждения такого решения в парламенте недостаточно голосов: «Мы не должны бояться президента, которого изберет народ. Не надо бояться, что народ сделает неправильный выбор».

Выборы президента Эстонии начнутся в августе этого года. Нынешнего главу государства Керсти Кальюлайд выбрали осенью 2016 года в парламенте голосами 81 депутата.