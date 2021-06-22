Минск, , 12:51 — REGNUM Во время судебного заседания по уголовному делу Белгазпромбанка, которое проходит 22 июня в Минске, прокурор запросил для бывшего кандидата в президенты республики и экс-главы правления указанного банка Виктора Бабарико наказание в виде 15 лет лишения свободы.

«Окончательно назначить Бабарико 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с лишением права занимать руководящие должности», — приводит слова прокурора РИА Новости.

Отметим, разбирательство по делу Белгазпромбанка было начато Верховным судом Белоруссии в феврале текущего года, оно проходит в выездном заседании в здании суда Московского района Минска. Всего в этом уголовном деле восемь фигурантов.

Бабрико обвиняется в экономических преступлениях.