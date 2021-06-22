Берлин, , 12:47 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял участие в памятной церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Следите за развитием событий в трансляции: «День памяти и скорби: 80 лет с начала Великой Отечественной — все новости»

Штайнмайер возложил венок к памятнику «Родина-мать», который расположен на территории воинского мемориала в районе Панков в Берлине.

Ранее президент Германии на церемонии открытия выставки в Берлине «Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне» заявил, что война нацистской Германии против СССР была варварством.

Читайте также: Штайнмайер назвал нападение нацистской Германии на СССР варварством