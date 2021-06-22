Обнинск, Калужская область, 22 июня, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Дню памяти и скорби была посвящена акция «Свеча памяти», организованная Обнинским молодежным центром, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru Акция «Свеча памяти»

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В мероприятии приняли участие учащиеся школ, колледжей и высших учебных заведений города. Присутствующие почтили память героев минутой молчания, возложили цветы и свечи к Вечному огню.

В 2021 году отмечается трагически памятная дата — 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Акция «Свеча памяти» состоялась в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годах и всех павших в боях за Родину.