Москва, , 12:54 — REGNUM Автономная некоммерческая организация «Лаборатория социальных наук» внесена в список организаций, выполняющих функции иноагента. Это следует из данных Министерства юстиции РФ.

Указанная НКО содействует распространению современных образовательных программ и получает финансирование от Оксфордского российского фонда (Oxford Russia Fund) из Великобритании. В список иноагентов её включили 21 июня.

В Минюсте отмечают, что цель организации — «оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».

Так, НКО распространяет мнения о решениях, которые принимают госорганы, и об их политике. Также она занимается формированием «общественно-политических взглядов и убеждений».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в России ужесточили требования к НКО, выполняющим функции иностранного агента. К иноагентам теперь относят организации, получающие деньги или имущество от российских юридических лиц с бенефициарами-иностранцами.

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