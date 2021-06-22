Ижевск, 22 июня, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Ижевске ранним утром 22 июня, в День памяти и скорби, состоялась акция «Свеча памяти». Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава города Олег Бекмеметьев.

Пресс-служба администрации Ижевска

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Мероприятие началось с возложения цветов к Вечному огню.

Государственный симфонический оркестр Удмуртской филармонии в сквере Победы исполнил симфонию №7 Дмитрия Шостаковича («Ленинградскую»).

"Эта музыка, ставшая символом стойкости и мужества, пронзила тишину просыпающегося города. Сегодня — музыка, а 80 лет назад нашу Родину разбудили звуки выстрелов и разрывающихся бомб. Пусть над Ижевском и над всей страной всегда будет мирное небо, пусть война не повторится никогда!», — написал мэр Ижевска.

Как сообщало ИА REGNUM, в канун Дня памяти и скорби Ижевск присоединился к международной акции «Огненные картины войны», которая прошла во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. В столице Удмуртии, городе трудовой доблести, из свечей выложили картину.