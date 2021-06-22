Ярославль, 22 июня, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Василий Бобков на заседании 22 июня раскритиковал коллег за дискуссию о вакцинации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Василий Бобков

Депутаты принимали обращение к жителям с просьбой вакцинироваться. Между тем среди депутатов звучали разные мнения. Часть народных избранников требовала не допустить обязательной вакцинации. Некоторые предлагали изменить формулировки обращения. Василий Бобков среагировал на выступления эмоционально.

«Выступает директор департамента здравоохранения. У вас что заболит, вы же побежите к нему, будете звонить. Но вы даже не слушаете, сидите, бухтите. Мне за вас, за депутатский корпус, стыдно. Потом, за глупые вопросы, когда человек представляется себе вирусологом, иммунологом, аналитиком. Друзья мои, вот я лично устал укладывать людей в Карабиху и в госпиталь. И там битком. Я устал, прямым текстом говорю, хоронить боевых товарищей, которым 51, 43, недавно госпитализировали ребят, которым 27. Хватит жевать вот это обращение считаю, нужно принять. Или мы сейчас уйдём в эпидемию. Кто-то из вас лежал в полевом госпитале? Вообще, по жизни. Вот я лежал. Что такое полевой военный госпиталь. Такого горя хлебнёте. Не верите в вакцинацию — сидите дома и, пожалуйста, не открывайте. Не надо обсуждать, если вы жёстко против. Вы фейковые новости наматываете и разматываете и всё обсуждаете, обсуждаете. У меня прямой текст — вот кто сейчас проголосует против — берите лопату, идите на Осташинское кладбище, и те, кто от коронавируса умер — хороните. Или идите санитаром в патологоанатомическое отделение областной больницы, там с госпиталя привозят, давайте на вскрытие. Или санитаром в госпиталь. Кстати, о докторах мы забыли. Год назад мы помогали: давайте оборудование, давайте сизы, давайте им водичку. А сейчас они на пределе своих возможностей работают. И если мы не принимаем это обращение, то мы, получается, наших докторов, которые нас спасают не только по коронавирусу, не только бросаем и подставляем», — заявил депутат Василий Бобков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в итоге обращение к жителям было принято большинством голосов.