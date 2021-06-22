Москва, 22 июня 2021, 12:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не принимал каких-либо решений относительно заполнения президентской квоты в Совфеде. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких решений президент не принимал на этот счет», — сказал Песков.
По его словам, Путин сделает это тогда, когда сочтёт необходимым.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский перейдут на работу в Совет Федерации РФ.