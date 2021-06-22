Майкоп, , 12:37 — REGNUM В Адыгее назначена дата выборов парламента республики — Государственного Совета-Хасэ. По решению депутатов законодательного собрания днем выборов станет 19 сентября, в который по всей России пройдет единый день голосования.

Напомним, парламент Адыгеи избирается сроком на пять лет. Выборы проходят по пропорционально-мажоритарной избирательной системе. Ныне действующий VI созыв Государственного Совета-Хасэ был избран 18 сентября 2016 года.

Всего в парламенте республики 50 депутатов: из них 39 человек — представители «Единой России», по четыре представителя от КПРФ и ЛДПР, двое членов «Справедливой России» и один депутат, избранный в порядке самовыдвижения.

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