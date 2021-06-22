Москва, , 12:36 — REGNUM Российское законодательство позволяет сегодня провести открытые и честные выборы на конкурентной основе, и важно сделать так, чтобы никто не мешал выбору избирателей, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Уже действуют правила участия в выборах лиц, выполняющих функции иностранного агента и аффилированных с ними. Запрета на участие для них нет, но они должны указывать свой статус в предусмотренных документах», — отметил парламентарий.

Он пообещал, что в комиссии будут «тщательно следить за действиями иностранных структур, которым запрещено влиять на течение избирательной кампании».

«Сигнал им послан, запрет закреплен в законе. Необходимо своевременно их разоблачать и пресекать нарушения российского законодательства», — подчеркнул Пискарёв.

В целом, по его словам, законодательство, разработанное для пресечения иностранного вмешательства в российские выборы, работает.

В ЦИК России проходит заседание рабочей встречи главы Центризбиркома Эллы Памфиловой с членами комиссий Госдумы и Совета Федерации. Обсуждаются вопросы противодействия вмешательству извне в предстоящие выборы.

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