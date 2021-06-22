Москва, , 12:35 — REGNUM В России всегда будут благодарны победителям в Великой Отечественной войне, которые подарили будущим поколениям жизнь и мир. Об этом 22 июня заявил президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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«Здесь, у Вечного огня, мы склоняем голову перед всеми, кто не вернулся с войны. Перед ушедшими от нас ветеранами. Сегодня, в День памяти и скорби к ним обращены все наши мысли и чувства. Уверен: мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и всё делать будем, чтобы наша страна, наша родина всегда была великой и могучей державой», — заявил Путин.

«И всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям — тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир», — подчеркнул он