Костромские полицейские задержали банду квартирных воров
Кострома, 22 июня, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Костромские полицейские вместе с коллегами из Пензенской и Тюменской областей задержали межрегиональную банду, специализирующуюся на квартирных кражах. Об этом сообщает МВД по Костромской области.
Задержание происходило в Нижегородской области. Под подозрение оперативников попали жители Краснодара и Кирова, предположительно совершившие кражи в 11 регионах России.
По сведениям полицейских, мужчины причастны к воровству 100 тысяч рублей из квартиры 85-летней костромички. Подозреваемые проникли в дом пенсионерки под видом социальных работников, отвлекли хозяйку и забрали её накопления. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оба фигуранта заключены под стражу.