Кострома, 22 июня, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Костромские полицейские вместе с коллегами из Пензенской и Тюменской областей задержали межрегиональную банду, специализирующуюся на квартирных кражах. Об этом сообщает МВД по Костромской области.

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Задержание происходило в Нижегородской области. Под подозрение оперативников попали жители Краснодара и Кирова, предположительно совершившие кражи в 11 регионах России.

«Злоумышленники предварительно приобрели в столице базы телефонных номеров с адресами жителей различных городов, выбрали из нее пожилых людей и отправились на дело», — говорится в сообщении.

По сведениям полицейских, мужчины причастны к воровству 100 тысяч рублей из квартиры 85-летней костромички. Подозреваемые проникли в дом пенсионерки под видом социальных работников, отвлекли хозяйку и забрали её накопления. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оба фигуранта заключены под стражу.