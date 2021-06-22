Москва, , 12:31 — REGNUM Россия будет хранить память и правду о Великой Отечественной войне, заявил 22 июня президент РФ Владимир Путин на церемонии возложении цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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Российский лидер напомнил, что врагу было мало завладеть чужой землёй. Враг пришёл, чтобы истребить народ. А тех, кто останется — превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков, культуры. Такого жестокого геноцида не история страны. «И сегодня кровь стынет от того, как, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы», отметил президент.

«Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и все делать будем, чтобы наша страна, наша родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям, тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир», — сказал глава государства.

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