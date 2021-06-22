Москва, , 12:31 — REGNUM Забыть о жертвах, которые понёс советский народ ради победы в Великой Отечественной войне, невозможно. Об этом 22 июня заявил президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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«Ответом ненавистному лютому злу стало духовное единство, сплочённость, массовый героизм советского народа. Вера людей в торжество справедливости, в нашу победу обладало непостижимой силой. И ради освобождения Отечества они всё вынесли, прошли через горе, страдания, смерть в тылу и на фронте. Достигли вершин мужества и самопожертвования в пекле сражений, в тяжелейших вахтах на заводах и фабриках. И одержали поистине великую победу», — заявил Путин.

«Забыть это всё невозможно. И не случайно священным символом нашей памяти стал Вечный огонь. Проходят десятилетия, но и в будние, и в праздники не иссякает поток всех поколений, всех возрастов, несущих цветы к воинским мемориалам. И, конечно, сюда, в Александровский сад, к Могиле Неизвестного Солдата», — подчеркнул он.