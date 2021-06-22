Брюссель, , 12:29 — REGNUM Европейская комиссия представит всесторонний свод правил государственного финансирования стратегических областей промышленности в рамках Плана восстановления ЕС после пандемии во второй половине 2021 года. Об этом сообщает информационный портал EURACTIV.com 21 июня 2021 года.

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Стремление ЕС возглавить Зеленый переход и наверстать упущенное в глобальной цифровой гонке побудил Еврокомиссию начать широкий пересмотр собственных строгих правил оказания государственной финансовой помощи.

Ослабление ограничений государственного финансирования секторов экономики для выравнивания перекосов на внутреннем рынке стало необходимым, поскольку государства ЕС рассчитывают получить огромные средства из бюджета Евросоюза для финансирования своих планов восстановления.

Консультации по этой теме проводятся с 2019 года, включая общественные обсуждения с заинтересованными сторонами, и охватывают, помимо прочего, вопросы климата и передовые международные проекты.

Новый свод правил, который будет принят во второй половине 2021 года, направлен на прояснение правовой ситуации в отношении того, как государственными средствами могут распорядиться не только органы власти, но также компании и частные инвесторы.

Еврокомиссией за последние месяцы был сделан вывод о том, что необходимы корректировки свода правил предоставления государственного финансирования, чтобы согласовать их с экологическими и цифровыми приоритетами ЕС.

Для этого Еврокомиссия проводит «целенаправленный пересмотр» Общего регламента по освобождению от уплаты налогов. Этот регламент также перечисляет ряд секторов, которые могут получать государственную помощь без прохождения обычных бюрократических процессов. Это региональные аэропорты, малые и средние предприятия или компании, занимающиеся сохранением культуры и наследия.

Еврокомиссия пояснила, что целевой пересмотр направлен на улучшение соответствия между правилами финансирования ЕС и правилами государственной помощи и контроля за государственной помощью из национальных фондов, чтобы обеспечить бесперебойную реализацию мероприятий для достижения зеленых и цифровых целей.

Кроме того, при пересмотре текущих правил будут учтены изменения в различных руководящих принципах, включая региональную помощь, климат, энергию и окружающую среду, высоко рискованное финансирование, исследования, разработки и инновации.

Что касается климата, то 7 июня 2021 года исполнительная власть ЕС начала общественные консультации по пересмотру руководящих принципов государственной помощи для защиты окружающей среды и энергетики. Принятие обновлённых руководящих принципов намечено на конец 2021 года.

« Европе потребуется значительный объем устойчивых инвестиций. Хотя значительная доля поступит от частного сектора, государственная поддержка будет играть важную роль в обеспечении быстрого перехода к «зеленой» экономике , — сказала исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. — Пересмотренные правила позволят государствам-членам достичьвысоких экологических целей ЕС в рамках Европейского Зеленогокурса, сведя к минимуму возможные ограничения конкуренции ».

В рамках своих рекомендаций к новому своду правил Еврокомиссия предложила расширить сферу применения руководящих принципов, чтобы охватить новые области, такие как чистыйтранспорт или экономика замкнутого цикла, а также все технологии, поддерживающие Европейский зеленыйкурс. Государственная помощь может полностью покрыть дефицит финансирования для поддержки инициатив в этой области.

Бюрократия также будет упорядочена, и будут приняты меры для обеспечения того, чтобы государственные ресурсы направлялись туда, где это необходимо.

Исполнительная власть ЕС также хочет улучшить условия для исследований, разработок и инноваций. Поэтому она предложила обновить список научно-технических направлений, которые могут получать государственное финансирование, в их число включены цифровые технологии. Также введены новые положения, разрешающие государственную поддержку технологий с помощью инвестиций в малые и средние предприятия и уменьшающие бюрократизм при их оформлении.

Комиссия подготовила аналогичные обзоры руководящих принципов региональной помощи, чтобы поддержать компании в их стремлении развивать неблагополучные районы и регионы. Пересмотренные рамки вступят в силу в январе 2022 года.

Исполнительный орган ЕС также примет обновленные руководящие принципы для содействия инвестициям с высоким уровнем риска к концу 2021 года и рассматривает вопрос о необходимости пересмотра правил для поддержки развертывания широкополосной сети Интернет.

Наконец, Комиссия представит во второй половине 2021 года пересмотренные правила для важных проектов, представляющих общий европейский интерес, таких как аккумуляторы и водородный проект.

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