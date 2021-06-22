Москва, , 12:22 — REGNUM 22 июня 1941 года по-прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений. Об этом 22 июня заявил президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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«Сегодня тяжёлая, трагическая дата. 80 лет назад началась Великая Отечественная война. Уже выросли правнуки, те, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту родины. Но этот день — 22 июня — по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений. Накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей, потому что их испытания в те страшные годы буквально впечатаны в нашу память», — заявил Путин.

«Врагу было мало завладеть чужой землёй. Он пришёл, чтобы истребить наш народ. А тех, кто останется — превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков, нашей культуры. Такого жестокого геноцида не знала история. И сегодня кровь стынет от того, как, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы», — указал он.