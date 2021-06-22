Москва, , 12:20 — REGNUM Расширение Североатлантического альянса на Восток фактически похоронило надежды на Европу без разделительных линий. Об этом в своей статье, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин.

«Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединенной Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе», — пишет глава государства.

О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что «это не направлено против вас», что «границы блока к вам приближаться не будут», поспешили быстро забыть. А прецедент был создан, заявил Путин.

Следите за развитием событий в трансляции: «День памяти и скорби: 80 лет с начала Великой Отечественной — все новости»

Российский лидер напомнил, что с 1999 года последовало еще пять волн расширения НАТО, в военный альянс вошли 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России привели ряд высказываний западных политиков о том, что НАТО не будет расширяться на Восток.

В частности, 31 января 1990 года тогдашний германский министр иностранных дел Ганс-Дитрих Геншер заявил, что «изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны привести к нарушению интересов Советского Союза в области безопасности».

Американский госсекретарь Джеймс Бейкер 9 февраля 1990 года заявил генсеку КПСС Михаилу Горбачёву на эту же тему: «Ни дюйма на Восток».

Читайте также: Страны НАТО намерены выступить против размещения ядерных ракет в Европе