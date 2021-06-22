Москва, , 12:35 — REGNUM Власти Великобритании годами обвиняют Россию в «наступлении на свободу слова в Интернете», но при этом сами намереваются взять Сеть под контроль. Об этом официальный представитель МИД РФМария Захарова написала 22 июня в своём телеграм-канале.

Она привела примеры британских докладов и заявлений о том, что власти РФ якобы пытаются подавить инакомыслие в Сети. Вместе тем, отмечает дипломат, правительство Соединённого Королевства месяцами «в лучших традициях английской бюрократии» готовило законопроект «О безопасности в Интернете».

Если этот закон примут, британский регулятор вещания Ofcom сможет штрафовать IT-компании за неустранение вредоносного контента, инициировать уголовное преследование их руководителей, блокировать интернет-ресурсы из-за «опасной» информации.

Более того, власти намерены вторгаться в сферу корпуса корпоративного права, например, требовать от интернет-пользователей соглашения о противодействии «угрозам». При этом предполагается защищать контент из категории «демократической важности», но определять эту важность будут сами власти.

Так британская власть защищает саму себя, испугавшись полномочий интернет-гигантов, написала Захарова.

«Они будут прикрываться словами о «демократической важности» и защите от «вредоносного контента», будут как угодно увертываться от простого, но понятного слова «цензура», будут влезать во все области права, чтобы сохранить за собой ускользающую нить контроля мнений (кому, как не старой доброй Англии мечтать об этом), но обвинять в несвободе слова будут все равно Россию и российские СМИ», — подчеркнула представитель российской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила о выходе за правовые рамки властей США, которые угрожают России новыми санкциями.

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