Волгоград, 22 июня 2021, 12:20 — REGNUM Постановлением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова назначен председатель комитета информационных технологий региона, сообщает 22 июня пресс-служба областной администрации.
Главой комитета стал Алексей Кидалов. В органах исполнительной власти Волгоградской области он работает с 2009 года. С 2016 года занимал должность заместителя председателя комитета информационных технологий, с 29 апреля 2021 года — временно осуществляет полномочия председателя комитета.
Ранее кандидатуру Алексея Кидалова согласовала Волгоградская областная дума.