Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Посол Китая в Соединенных Штатах Цуй Тянькай уйдёт с занимаемого им поста, на которомй он находился в течение восьми лет. Об этом 22 июня говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте посольства КНР в Соединенных Штатах.

«С апреля 2013 года я занимаю должность посла Китая в Соединенных Штатов, в мгновение ока продолжительность моей работы в США превысила восемь лет, в ближайшие дни я оставлю пост, чтобы вернуться на родину», — говорится в письме 68-летнего китайского дипломата, которое адресовано проживающим в США гражданам Китая.

Также Тянькай отметил, что этот срок был наиболее длинным в его дипломатической карьере за рубежом.

«Он позволил мне пережить многие исторические события, завести большое количество теплых друзей, а также подарил мне большое количество воспоминаний», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня китайское национальное космическое управление (CNSA) отклонило заявку США на участие в научных работах на борту новой китайской орбитальной станции «Тяньгун».