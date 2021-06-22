Ярославль, 22 июня, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Ярославская областная дума 22 июня приняла обращение к жителям области в связи с с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщает корреспондент ИА. Публикуем его полностью.

Yarregion.ru Вакцинация

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Уважаемые жители Ярославской области!

Мы, депутаты Ярославской областной Думы, обращаемся к вам по вопросу, актуальность которого не снижается на протяжении уже почти полутора лет. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается неблагополучной. Более того, на территории Ярославской области, так же как и в целом по стране, в настоящее время наблюдается рост числа госпитализированных с COVID-19. Система здравоохранения области вновь мобилизуется на прием пациентов с этим опасным заболеванием и с подозрением на него. В области развернуто почти тысяча коек. Около 200 из них были введены в начале июня. Планируется открытие дополнительных мест. Отмечается, что среди заболевших все больше молодых людей и пациентов среднего возраста.

Мы столкнулись с проблемой, справиться с которой можно только при помощи самых решительных мер и при участии каждого из вас. Мы настоятельно рекомендуем вам задуматься о вакцинации. Вакцина может уберечь человека от коварной болезни или в значительной степени снизить тяжесть заболеваний. В конечном счете, именно вакцинация остановит пандемию.

В регионе проведена большая работа по организации процесса вакцинации. Прививку сегодня можно сделать быстро, удобно, без очередей. Работают как стационарные, так и мобильные прививочные пункты. В выездной вакцинации задействованы больше 40 мобильных медицинских бригад.

Руководителям предприятий и организаций, предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере торговли, услуг, общественного питания, образования, здравоохранения, транспорта, финансов, культуры, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, досуга, необходимо обеспечить мероприятия по проведению профилактических прививок всем сотрудникам, желающим вакцинироваться и не имеющим медицинских противопоказаний. А также рассмотреть возможность применять меры стимулирования к сотрудникам, прошедшим вакцинацию.

Кроме того, мы напоминаем всем жителям региона, что во избежание заражения необходимо отказаться от посещения массовых мероприятий, соблюдать все предписанные уполномоченными лицами меры безопасности, по возможности оставаться дома, использовать средства индивидуальной защиты.

Предотвратить распространение вируса и победить его мы сможем только совместными усилиями, при уважительном и бережном отношении к себе и к окружающим нас людям!