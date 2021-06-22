Белград, , 12:15 — REGNUM Спикер парламента Сербии Ивица Дачич 22 июня в эфире национального телеканала РТС пожаловался на то, что «многие политические партии в Сербии не могут понять, что между политическими силами могут существовать разногласия по многим вопросам, но по самым насущным, таким, как Косово и Метохия, должно существовать политическое единство».

Такими словами Дачич прокомментировал итоги встречи президента Александра Вучича с лидерами некоторых оппозиционных партий, посвящённоё Косово и Метохии, которая состояла днем раньше.

Дачич добавил, что ситуация вокруг южного края все еще сложная. «Вызовы те же, может быть, они еще сильнее, давление на Сербию все сильнее, от нас требуют отдать все и не предлагают нам почти ничего», — заявил Дачич, добавив, что Вучич поэтому и захотел обратиться к депутатам парламента и рассказать о сложности ситуации.

Дачич высказал убеждение, что президент Сербии, несмотря на давление, никогда не признает самопровозглашенную независимость Косово, но приложит максимум усилий для того, чтобы сохранить мир и достигнуть какого-то компромисса.

Напомним, что 21 июня Вучич встретился с представителями некоторых оппозиционных партий, которые не имеют депутатов в парламенте, но при этом большинство из них позиционирует себя как патриотические объединения, для которых главным является сохранение Косово и Метохии в составе Сербии.