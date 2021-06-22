Астрахань, 22 июня, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В астраханский арбитраж от кредитора судостроительного завода «Лотос» поступил банкротный иск. Дело к производству пока не принято и дата заседания не назначена, передает ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к заводу

Иск от волгоградского ООО «Энергия Юга» к АО «Судостроительный завод «Лотос» поступил в суд 18 июня 2021 года. Сумма исковых требований — 2 406 012,9 рубля.

В качестве арбитражного управляющего для завода предлагается участник ассоциации «Саморегулируемая организация АУ «Южный Урал».

Подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор между компаниями. Так, в ноябре 2020 года в пользу «Энергии Юга» с судостроителя взыскали 2,406 млн рублей, из которых 2,37 млн рублей — задолженность по договору поставки оборудования от 2017 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик была создана в июле 1997 года. Уставный капитал — 933 млн рублей, врио директора с 2019 года — Александр Каменский. Средняя численность сотрудников предприятия из города Нариманова — почти 1 тыс. человек.

На сайте завода уточняется, что он выступает якорным резидентом особой экономической зоны и входит в дивизион АО «Объединённая судостроительная корпорация». По данным с сайта, предприятие, построенное в 1980-х годах, является одним из крупнейших в Южном федеральном округе.