Киев, , 12:18 — REGNUM На Украине внедрят программу, направленную на увеличение продолжительности жизни населения «Здоровая Украина». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 22 июня на форуме «Украина 30».

По его словам, программа состоит из трёх компонентов: модель здоровой школы, программа для людей старшего возраста и программа создания парков и спортплощадок.

«Это новая концепция уроков физкультуры, реформа школьного питания, популяризация спортивных секций и кружков, новые онлайн приложения для их поиска и использования во время занятий», — рассказал Зеленский о первом компоненте программы.

Политик отметил, что люди старше 55 лет смогут раз в один-два года проходить медобследования.

В ходе выступления Зеленского также демонстрировался ролик, в котором известные украинские артисты и спортсмены выразили поддержку оздоровительной спортивной программе президента Украины.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал создание в каждой области страны больниц «нового формата», которые не должны уступать «ведущим европейским клиникам».

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