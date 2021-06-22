Сеул, , 12:44 — REGNUM 25 июня президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин примет участие в четвертом саммите Южная Корея — Центральноамериканская интеграционная система (SICA), который пройдёт в онлайн-формате. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Известно, что саммит состоится спустя 11 лет после последней встречи представителей восьми стран Центральной Америки и Южной Кореи. Первый саммит Южная Корея — Центральноамериканская интеграционная система состоялся в 1996 году, второй — в 2005 году, третий — в 2010 году.

Как отметили в администрации главы Южной Кореи, участники встречи обсудят пути устойчивого и всеобъемлющего восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также укрепление сотрудничества между странами.

Отмечается, что Мун Чжэ Ин также намерен обратиться к лидерам восьми стран Центральной Америки, входящих в состав Центральноамериканской интеграционной системы, с просьбой поддержать усилия Сеула по денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

Центральноамериканская интеграционная система (SICA) — экономическая, культурная и политическая организация центральноамериканских государств. Зона свободной торговли региона была создана в 1991 году. Полноправными членами являются 8 государств: Гватемала, Сальвадор, Никарагуа, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Белиз и Доминиканская Республика.