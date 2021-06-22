Ижевск, 22 июня, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В канун Дня памяти и скорби Ижевск присоединился к международной акции «Огненные картины войны», которая прошла во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. В столице Удмуртии, городе трудовой доблести, из свечей выложили картину, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Пресс-служба администрации Ижевска

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За основу был взят памятник Неизвестному солдату, который является частью мемориального комплекса «Монумент боевой и трудовой славы, посвященный подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.». Размер огненного изображения составил девять на 15 метров, также свечами была выложена надпись «Ижевск помнит». Было задействовано 8 тыс. свечей.

«Это памятник нашим фронтовикам, кто не вернулся с войны, кто пропал без вести. Кроме того, Ижевск — это город трудовой доблести. Столица Удмуртии в годы войны ежедневно отправляла на фронт от 11 до 14 тыс. винтовок», — отметил глава регионального отделения общественного движения «Волонтеры Победы» Роман Санников.

ИА REGNUM напоминает, 22 июня Ижевск присоединится к акции «Лучи Победы». Мощные прожекторы в этот день будут включены в разных регионах России, в Ижевске — в 23:00 по местному времени.

В 13:15 пройдет минута молчания. В 19:00 в парке Кирова состоится концерт Академической хоровой капеллы республики.