Москва, , 12:03 — REGNUM Вся система европейской безопасности сильно деградировала, риски новой гонки вооружений становятся реальными. Об этом в своей статье, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений», — пишет глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что теряются огромные возможности, которые даёт кооперация, «тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами — пандемией и её тяжелейшими социально-экономическими последствиями».

Как сообщало ИА REGNUM, статья Путина 22 июня опубликована на сайте Кремля, также её выпустило немецкое интернет-издание Zeit Online, 24 июня она появится в еженедельнике Die Zeit. В Кремле объяснили такое решение: первой жертвой нацизма стала сама Германия.

В статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» в частности глава государства пишет, что историческая правда состоит в том, что советские солдаты в годы войны шли в Германию не ради мести, а для освобождения людей от нацизма.