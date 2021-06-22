Тегеран, , 12:04 — REGNUM Три «группы террористов и контрреволюционеров» разоблачили и обезвредили на северо-западе Ирана военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Об этом 22 июня заявил командующий сухопутными силами КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур, его слова приводит агентство Fars.

По словам Пакпура, перед прошедшими в стране 18 июня президентскими выборами «враг пытался осуществить специальные планы и совершить теракты», однако этому оказали жесткое противодействие сухопутные силы КСИР.

«Две группы террористов и контрреволюционеров были обезврежены в городах Ошнавие и Бане в Западном Азербайджане и Курдистане соответственно», — сказал он.

Кроме того, командующий сухопутными силами КСИР добавил, что еще одна террористическая группа проникла в город Сарвабад в провинции Курдистан и также была уничтожена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Алма-Атинском районе Алма-Аты пройдут плановые антитеррористические учения.