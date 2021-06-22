Тбилиси, , 12:01 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня посетит Украину с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба грузинского президента.

«Президент Грузии посетит Украину вместе с делегацией, в которую войдут представители администрации президента, законодательной, а также исполнительной власти», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе визита Зурабишвили проведёт встречу в закрытом формате с её украинским коллегой Владимиром Зеленским. Также запланированы встречи с другими представителями руководства Украины.

Напомним, 3 июня Грузию посетил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В ходе встречи с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили они обсуждали планы Киева и Тбилиси войти в Евросоюз и НАТО.

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