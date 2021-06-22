Барнаул, , 11:56 — REGNUM Инициатива ввести для автомобилистов специальное наказание за выброс мусора из машин представляется неуместной руководителю фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александру Молотову. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

«Не понимаю смысл этой инициативы — в КоАП и так есть статья 8.2, по которой штрафуют за выброшенный в неположенном месте мусор (в том числе и автомобилистами). Другое дело, использовать для обнаружения подобных случаев камеры фото‑ и видеофиксации — это здравая идея.

А вообще я противник установления любых новых штрафов и новых составов правонарушений — люди в массе своей сейчас и так живут плохо, а власть, такое ощущение, что задалась целью последнее у них отобрать — кончится все это плохо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об идее при помощи камер и фотоловушек штрафовать водителей, выбрасывающих мусор из машины, известила «Российская газета». Отмечается, что автором инициативы стала Московская городская дума совместно с Мособлдумой, и что её поддержали в российском правительстве.

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