Названы победители всероссийского конкурса «ТЭФИ — Летопись Победы»

Москва, 22 июня, 2021, 12:08 — ИА Регнум. 21 июня в московском театре Et Cetera состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса, посвященного Великой Отечественной войне, «ТЭФИ — Летопись Победы». Ведущими церемонии стали актриса и телеведущая Юлия Меньшова и член Академии российского телевидения телеведущий Кирилл Набутов.

«ТЭФИ — Летопись Победы» Президент, члены жюри и попечительского совета конкурса

В номинации «Телевизионный художественный фильм» победил фильм «Подольские курсанты» (ООО Студия «ВоенФильм», канал-вещатель IVI, г. Москва), в номинации «Телевизионный художественный сериал» — картина«Черное море» (ООО «СТАР МЕДИА ДИСТРИБЬЮШН», канал-вещатель «Россия 1», г. Москва). «Ржев. Прививка от войны» (ООО «Скайфёст», канал-вещатель «Моя планета», г. Москва) занял первое место в номинации «Телевизионный документальный фильм», а «Память. По следам Холокоста» (ООО «ГОЛД МЕДИУМ», канал-вещатель «Россия — К», г. Москва) — в номинации «Телевизионный короткометражный фильм».

Лучшим информационным сюжетом признан «Образы Победы. Плакаты времен Великой Отечественной войны» (АО «Первый канал», канал-вещатель «Первый канал», г. Москва), а лучшим репортером — Екатерина Юрганова с материалом «Рассказы о войне. Пять цветов. Николай Полецкий. Красный» (ГП КО «Региональный медиахолдинг «Кузбасс», канал-вещатель «10 канал», г. Новокузнецк). Лучшим режиссером телевизионного фильма/сериала стал Алексей Федорченко («Война Анны», ООО «САГа», канал-вещатель «Первый канал», г. Москва), лучшим оператором телевизионного фильма/сериала — Михаил Агранович («Сестренка», ЗАО «Мотор фильм студия», канал-вещатель «Россия — К», г. Москва), лучшей актрисой телевизионного художественного фильма/сериала — Дарья Урсуляк («Солдатик», ООО «ДжемСтудия», канал-вещатель «Россия 1», г. Москва), а лучшим актером телевизионного художественного фильма/сериала — Александр Михайлов «Сто дней свободы» («Марс Медиа Энтертейнмент», «Амедиа Продакшн», канал-вещатель «Победа», г. Москва).

«ТЭФИ — Летопись Победы» Названы победители всероссийского конкурса «ТЭФИ — Летопись Победы»

По решению жюри в номинации «Информационный сюжет» был присужден специальный приз «За профессиональную искренность и честность» материалу«Григорий Булатов: неудобный герой» (филиал ФГУП ВГТРК «ГТРК «Вятка», канал-вещатель «Россия-24», г. Киров).

Президент конкурса — член Академии российского телевидения, кинорежиссер, сценарист и продюсер, генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников. Члены попечительского совета конкурса: народный артист Российской Федерации Олег Газманов, депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова, генеральный директор фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиева.

В состав жюри вошли видные российские деятели кино и телевидения: президент фонда «Академия Российского телевидения», соучредитель и продюсер компании COSMOS Studio Александр Акопов, актер театра и кино Егор Бероев, актриса театра и кино Екатерина Климова, член Академии российского телевидения, первый заместитель генерального директора ВГТРК АндрейКондрашов, член Академии российского телевидения, журналист ВладимирМолчанов, креативный директор мультимедийного сервиса Okko Кирилл Смирнов.