Санкт-Петербург, 22 июня, 2021, 11:46 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге выявили 1065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 22 июня в федеральном оперштабе. Это на 19 случаев больше, чем в предыдущий день. Продолжает расти и суточная смертность.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи на улице Петербурга

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Нынешний суточный уровень новых заражений примерно соответствует тому, что фиксировался в середине февраля 2021 года, на этапе снижения второй волны эпидемии.

Всего за время пандемии в Северной столице зарегистрировано 459 466 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Из числа заболевших людей выздоровели 430 992 человека, в том числе 1872 — за последние сутки.