Берлин, , 11:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своей статье, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, описал свой взгляд на современную историю Европы. Об этом говорится в редакционном комментарии немецкого издания ZEIT ONLINE, в котором была опубликована статья.

«В субботу (19 июня) текст российского президента поступил в Die Zeit сначала на русском, затем на немецком языках. В нем Путин описывает свой взгляд на современную европейскую историю», — говорится от имени редакции.

В редакции сообщили, что в Die Zeit «две недели назад обратилось российское посольство в Берлине и предложило опубликовать статью».

Как сообщало ИА REGNUM, статью Путина 22 июня выпустило немецкое интернет-издание Zeit Online, 24 июня она появится в еженедельнике Die Zeit. В Кремле объяснили такое решение: первой жертвой нацизма стала сама Германия.

В статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» в частности глава государства пишет, что историческая правда состоит в том, что советские солдаты в годы войны шли в Германию не ради мести, а для освобождения людей от нацизма.

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