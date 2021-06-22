Тегеран, , 12:00 — REGNUM В случае неудачи переговоров по ядерной сделке с Ираном в Вене при нынешнем иранском президенте Хасане Рухани, они могут быть продолжены при избранном лидере страны — Ибрахиме Раиси. Об этом 22 июня заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

«Если по какой-то причине окончательное соглашение не будет заключено до завершения законных полномочий правительства (Рухани), ответственным за переговорный процесс и принятие решений в отношении его аспектов будет уже следующее правительство», — сказал он.

При этом Рабии отметил, что «в случае нормального хода событий» и готовности к решению этого вопроса в положительном ключе у других сторон, «у нынешнего правительства нет препятствий для завершения переговоров» в столице Австрии.

«Возможно, что финальный раунд переговоров в Вене пройдет на следующей неделе», добавил официальный представитель правительства Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня действующий президент Ирана Хасан Рухани заявил, что санкции США в отношении Исламской Республики, которые изначально можно считать необоснованной мерой, будут сняты в ближайшее время, при этом в страну хлынут иностранные инвестиции.