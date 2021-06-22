Варшава, , 11:43 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире телеканала TVP Info заявил, что о политическом кризисе в Белоруссии «нельзя говорить в отрыве от России». По его мнению, «ключ к пониманию событий в Белоруссии находится в Москве».

»Не стоит рассматривать кризис в Белоруссии в отрыве от политики России, потому что ключ к пониманию событий в Белоруссии находится в Москве. Россия оказала необходимую поддержку действующей в Белоруссии власти», — заявил Рау.

По словам главы польской дипломатии, в ЕС должны на это жестко отреагировать. «Судя по тому, что происходит в отношениях Москвы и Брюсселя, не имеет смысла говорить о смягчении европейских санкций. Если и стоит что-то менять, то только в сторону ужесточения давления на Кремль», — добавил он.

Збигнев Рау также прокомментировал предложение Европейской комиссии о сотрудничестве Брюсселя с Москвой в отдельных сферах. Польский дипломат подчеркнул, что «избирательное сотрудничество не может быть первым принципом отношений между Евросоюзом и Россией».