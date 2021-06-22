Ереван, , 11:34 — REGNUM Бывший армянский президент и лидер блока «Армения» Роберт Кочарян собирается обратиться в Конституционный суд (КС) республики из-за нарушений на прошедших в стране внеочередных парламентских выборах. Он заявил об это 22 июня на пресс-конференции.

«Результаты выборов считаю странными. Все соцопросы говорили об обратной ситуации, в том числе и опросы, проведенные «Гэллапом» (социологической службой — ред.), которых трудно обвинить в симпатиях ко мне. Были массовые нарушения и использование админресурса, и мы обратимся в КС с жалобой после обработки всех данных», — сказал он.

Также Кочарян добавил, что блок «Армения» пока не решил, брать ли ему депутатские мандаты, полученный политической силой после того, как она набрала свыше 20% на прошедших парламентских выборах.

«Мы пока в блоке не приняли окончательного решения. Но лично я считаю, что мы получили очень серьезную возможность продолжить нашу борьбу. Парламентская борьба усилит, а не заменит нашу уличную борьбу», — уточнил бывший президент Армении.

При этом Кочарян отметил, что лично он «плохо представляет» себя в законодательном органе страны, однако добавил, что окончательное решение пока еще не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы госдепартамента Нед Прайс в связи с проведением в Армении внеочередных парламентских выборов заявил, что Вашингтон рассчитывает вести взаимодействие с новым армянским правительством для развития двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами.