Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин после встречи со своим американским коллегой Джозефом Байденом заявил, что у него нет никаких иллюзий — но у МИД России иллюзии, по всей видимости, всё еще есть, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 22 июня, комментируя высказывания посла РФ в США Анатолия Антонова.

Как сообщалось ранее, Антонов заявил, что подготовка новых санкций против России — «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита» и что «через санкции стабилизировать отношения между странами невозможно». Также Антонов сообщил, что в ближайшее время стороны возобновят обсуждение визовых вопросов.

« Выигрышную информационную картину результатов встречи президентов России и США удержать не удалось. Посмотрите, как эта картина складывается сейчас. Наши СМИ делают акцент на заявлении посла Антонова о «скором» возобновлении российско-американского диалога о визах. Послушайте, но это же тот вопрос, в котором у нас позиции слабее американских! По касательной в этой связи упоминается некая «серия» российских предложений «в развитие договоренностей на саммите в Женеве». Американцы же говорят о запуске переговоров по стратегической стабильности и одновременно усиливают санкционное давление на нашу страну в тех вопросах, где им это надо. Стальная решимость против вялости и аморфности.

Вот так у нас бюрократией топится важный дипломатический, политический и пропагандистский результат, которого достиг президент. Вершиной этой аморфности стало заявление посла Антонова о том, что новые американские санкции против нашей страны — это «не тот сигнал, которого все ждали после саммита». Кто все? Англичане как раз ждали санкций. И все другие участники саммита G7 тоже. И украинцы с поляками. Ждали этих новых американских санкций против России, конечно, и в Пекине. Ждали, понимали, что они будут, и теперь с удивлением размышляют: а русские что — действительно ждали чего-то другого? С какой стати? На основе каких данных?