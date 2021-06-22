Вашингтон, 22 июня 2021, 11:30 — REGNUM Официальные лица США ведут переговоры с Ливией о выводе из страны всех иностранных сил в преддверии выборов, которые должны состояться в декабре. Об этом заявил специальный посланник США в Ливии Ричард Норланд 21 июня, сообщает Reuters.
Глава американской дипломатии госсекретарь Энтони Блинкен намерен принять участие во второй Берлинской конференции по Ливии, которая состоится на этой неделе.
На встрече в Берлине будут обсуждены предложения о последовательном выводе иностранных сил, в частности, России и Турции. Предыдущие сроки вывода не соблюдались.