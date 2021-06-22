Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Официальные лица США ведут переговоры с Ливией о выводе из страны всех иностранных сил в преддверии выборов, которые должны состояться в декабре. Об этом заявил специальный посланник США в Ливии Ричард Норланд 21 июня, сообщает Reuters.

«Это будет очень важным событием и … очень значительным, но мы не говорим, что конкретного прогресса мы сможем добиться лишь в следующем году», — отметил Норланд.

Глава американской дипломатии госсекретарь Энтони Блинкен намерен принять участие во второй Берлинской конференции по Ливии, которая состоится на этой неделе.

«С некоторыми ключевыми игроками ведутся переговоры, нацеленные на устранение некоторых наемников, иностранных боевиков», — добавил он.

На встрече в Берлине будут обсуждены предложения о последовательном выводе иностранных сил, в частности, России и Турции. Предыдущие сроки вывода не соблюдались.