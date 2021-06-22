Москва, , 11:29 — REGNUM Государственный переворот на Украине в 2014 году был организован США и безвольно поддержан европейскими странами, заявил президент России Владимир Путин в своей статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое».

«Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» — говорится в статье.

Говоря о ситуации на европейском континенте после завершения холодной войны и расширения НАТО, глава государства отметил, что «многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией». Фактически это был ультиматум, резюмировал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в феврале 2014 года произошел государственный переворот, который поддержали США и которому не противились страны Запада.

После госпереворота жители Донбасса не пожелали оставаться в составе Украины, заявив о создании Донецкой и Луганской Народных Республик. Против жителей республик Донбасса Киев в апреле 2014 года начал войну.

При этом Украина без каких-либо на то оснований обвиняет Россию в том, что она якобы является стороной конфликта в Донбассе и украинская армия якобы семь лет воюет в Донбассе с армией РФ.

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