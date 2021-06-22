Ярославль, 22 июня, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин призвал губернатора Дмитрия Миронова сделать прививку от коронавируса. Об этом он заявил на заседании Ярославской областной думы 22 июня.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Депутаты рассматривали вопрос об обращении к жителям с просьбой вакцинироваться. Депутат призвал главу региона лично подать пример жителям. Пока что информации о том, привился ли Дмитрий Миронов, нет.

Ранее о вакцинировании заявили несколько депутатов областной думы, также прививку сделал директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов.