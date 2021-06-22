Ташкент, , 11:27 — REGNUM Специальная комиссия по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистане закрыла границу с Афганистаном из-за обострения эпидемиологической ситуации в этой стране, сообщили в пресс-службе узбекистанского минздрава.

В Узбекистане также приостановлена выдача туристических виз гражданам Афганистана и прием туристических заявок от туристических фирм.

Через пограничный пункт пропуска «Термез-автодорожный» разрешается движение сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений и членам их семей.

Кроме того, пересечение границы разрешается водителям международных грузовых перевозчиков, а также гражданам Узбекистана и Афганистана, возвращающимся домой.

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